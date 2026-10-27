«Экономика важнее идеологии»: Как победа России заставит Италию забыть о поддержке Украины
Политолог Ткаченко спрогнозировал победу пророссийской линии в Италии
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Украинский кризис спровоцировал раскол в итальянском правительстве на сторонников продолжения поставок вооружений Киеву и силы, призывающие к прекращению военной помощи. Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с «Ридусом» отметил, что сейчас проукраинская группа, включающая министров иностранных дел и обороны, сохраняет влияние на премьер-министра, образуя своеобразный «заговор».
Однако в перспективе эксперт прогнозирует победу линии Маттео Сальвини и его приверженцев, ориентированных на восстановление сотрудничества с Россией. Ткаченко подчеркнул, что итог внутриполитической борьбы будет напрямую зависеть от результатов специальной военной операции: поскольку Россия, скорее всего, победит, позиция Сальвини, настроенная на прагматичное взаимодействие, станет доминирующей.
Эксперт указал, что такое сотрудничество критически важно для Италии как с точки зрения импорта энергоресурсов, так и для экспорта продовольствия и промышленной продукции. Экономические интересы страны, по мнению политолога, в конечном счёте перевесят идеологическую солидарность с Киевом, особенно когда исход конфликта станет очевидным.
Ранее Life.ru писал, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал прекратить финансирование Украины и поставки вооружений. Политик заявил, что страна больше не может позволить себе подобные расходы, и пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение правительства.