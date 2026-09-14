Орешкин пообещал россиянам продолжение роста зарплат, несмотря на 118 выходных в 2027 году

Рост заработных плат в России сохранится и в дальнейшем. Это соответствует курсу главы государства на формирование экономики высоких зарплат. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что рост зарплат в России продолжится. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Заявление прозвучало в разговоре о количестве выходных и праздничных дней. В 2027 году их наберётся почти 120, а с учётом ежегодного отпуска суммарное время отдыха может превышать четыре месяца. Участник беседы поинтересовался, не мешает ли такое количество свободных дней развитию российской экономики. Отвечая на этот вопрос, Орешкин предложил ориентироваться на динамику ВВП, отметив положительные показатели. Замглавы администрации президента подчеркнул, что полноценный отдых необходим для эффективной работы. По его мнению, между временем труда и восстановления важно сохранять разумное соотношение.

«Рост заплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — сказал он.

Ранее сообщалось, что самые высокие средние доходы среди российских отраслей в первой половине года зафиксировали в сфере морского рыбоводства. Сотрудники таких предприятий получали около 1,05 млн рублей в месяц, при этом малый бизнес в расчётах не учитывался.