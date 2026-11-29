Ввести 13-ю пенсию в России сейчас не получится, поскольку в бюджете не предусмотрели денег на дополнительную выплату, считает экономист Михаил Беляев. По его словам, к этой идее возвращаются каждый год, но дальше обсуждений дело не идёт.

«Конечно, хорошо, если бы на это нашли деньги. Пенсионеры бы вышли на рынок, порадовали бы себя, детей», — отметил собеседник «Лентой.ру», добавив, что считает эту идею несбыточной.