Длительное закрепление курса выше 100 рублей за доллар экономист Люза Байгузина относит к неблагоприятному сценарию. В базовом прогнозе она ориентируется на 90–98 рублей. Кратковременный выход за эти пределы возможен при резких внешних шоках, но такой скачок не означает, что курс задержится на новой отметке.

Для устойчивого ослабления рубля, по словам кандидата экономических наук, нужно совпадение нескольких условий: сокращение экспортной выручки, ухудшение условий продажи сырья и заметный рост спроса на импорт.

Дополнительное давление может создать быстрое смягчение денежно-кредитной политики. Отдельный фактор — стоимость российской нефти: её продолжительное снижение уменьшает приток экспортной выручки.

Похожий эффект дают ограничения поставок и усложнение расчётов с покупателями. То есть для доллара по 100 рублей недостаточно одного повода — нужна комбинация.

Восстановлению рубля после кратковременного скачка, по оценке Байгузиной, будут способствовать улучшение экспортных доходов и сохранение привлекательности рублёвых сбережений.

Для покупателей последствия ослабления курса проявляются с разной скоростью. Валютные платежи и зарубежные бронирования реагируют быстрее, а стоимость импортных товаров зависит от запасов, контрактов и сроков новых поставок, подытожила специалист в беседе с «Газетой.ru».

А ранее Life.ru писал, что рубль стал второй самой укрепившейся к доллару валютой в октябре. Первое место заняло колумбийское песо, которое прибавило 5% по отношению к американской валюте.