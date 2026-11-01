Российский рубль по итогам октября занял второе место среди мировых валют по темпам укрепления к доллару США. За месяц его курс вырос на 4,65%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных биржевых площадок.

Первое место заняло колумбийское песо, которое прибавило 5% по отношению к американской валюте. Тройку лидеров замкнула норвежская крона с ростом на 4,05%.

В пятёрку наиболее укрепившихся валют также вошли шведская крона и канадский доллар. Их курсы за октябрь повысились на 1,73% и 1,59% соответственно.

При этом некоторые национальные валюты завершили месяц с заметными потерями. Сильнее остальных к доллару подешевело мексиканское песо, которое снизилось на 4,39%. Бразильский реал потерял 3,38% стоимости, а казахстанский тенге ослаб на 3,25%.

Отрицательную динамику также показали румынский лей и тайваньский доллар. Их курсы снизились на 2,58% и 2,33% соответственно.