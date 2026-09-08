Экономист рассказал, какие продукты в России могут подешеветь на 25%

Сливы, дыни и арбузы в ближайшее время могут подешеветь на 20–25%, а яблоки и груши — на 15–20%. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Снижения на 12–15% эксперт также ожидает для свёклы, капусты и моркови. Лук и чеснок, по его оценке, могут потерять в цене ещё 8–10%.

Балынин обратил внимание, что удешевление отдельных продуктов наблюдается уже сейчас. По сравнению с концом 2025 года сливочное масло стало дешевле примерно на 7%, твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры — на 3,5%, рис и ультрапастеризованное молоко — на 3%, сметана — на 2,5%.

Особенно заметно с начала года снизились цены на овощи: огурцы, по расчётам экономиста, подешевели на 42,5%, помидоры — на 21%. Пастеризованное молоко и творог стали дешевле примерно на 1%. Среди причин такой динамики Балынин в комментарии РИА «ФедералПресс» назвал сезонный фактор, развитие отечественного производства и реализацию программ импортозамещения.

Предварительные данные Росстата также фиксируют снижение общего уровня цен в августе. По состоянию на 31 августа среднесуточное изменение составляло минус 0,003%, тогда как в июле цены ежедневно в среднем прибавляли 0,017%. С начала 2026 года предварительная оценка роста потребительских цен достигла 4,67%.

Сезонное удешевление овощей уже отражается в статистике. В середине августа капуста и картофель за неделю подешевели более чем на 5%, морковь — на 3,7%, свёкла — на 3,1%, а помидоры — на 2,3%. В среднем плодоовощная продукция за этот период потеряла в цене 2,1%.