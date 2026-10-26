Экран iPhone Duo выдерживает 75 тыс. открытий — блогер провёл ручной стресс-тест

Складной iPhone Duo вышел из строя после 75 тысяч открываний и закрываний во время необычного эксперимента польского блогера Кубы Клавитера. На внутреннем дисплее появились полосы повреждённых пикселей вдоль линии сгиба, сообщает OneJailbreak.

Испытание стартовало 24 октября и проходило в прямом эфире. Вместо автоматического механизма смартфон складывали вручную несколько участников, сменявших друг друга каждый час. Блогер рассчитывал проверить, сможет ли устройство пережить миллион таких циклов.

Однако эксперимент завершился значительно раньше. После 75 тысяч складываний на экране появились повреждения. Незадолго до поломки смартфон также подвергли охлаждению льдом, поэтому нельзя утверждать, что причиной неисправности стало исключительно многократное сгибание. Если открывать iPhone Duo по 100 раз ежедневно, 75 тысяч циклов соответствуют примерно двум годам использования.

Ранее Life.ru сообщал, что владельцы iPhone Duo начали массово жаловаться на трещины во внутренних экранах спустя считаные часы после покупки. Один из покупателей в Австралии столкнулся с поломкой менее чем после 20 раскрытий смартфона. При этом американский блогер Зак Нельсон обнаружил, что песок и пыль способны проникать в шарнирный механизм устройства и мешать его закрытию.