Экран треснул за шесть часов: Новые iPhone Duo начали ломаться в первый день продаж

Владельцы нового складного смартфона Apple iPhone Duo начали жаловаться на трещины и неисправности внутренних дисплеев практически сразу после старта продаж. Как сообщает MacRumors, в Интернете появились фотографии устройств, у которых повреждения возникают вдоль линии сгиба, а на экранах возникают яркие полосы из пикселей.

Первые сообщения о проблемах поступили из Китая и Австралии, позднее аналогичные жалобы появились в других странах. На опубликованных снимках заметно, что повреждения преимущественно сосредоточены в области шарнира, соединяющего две половины устройства.

Один из покупателей в Австралии рассказал, что экран его iPhone Duo треснул примерно через шесть часов после приобретения. По словам мужчины, за это время он успел раскрыть смартфон менее 20 раз. Когда владелец показывал новинку знакомому, он почувствовал что-то необычное под экраном возле шарнира, услышал треск и обнаружил повреждение дисплея.

Покупатель утверждает, что до поломки на устройстве не было следов ударов или других внешних повреждений. После обращения в Apple Store ему сразу заменили смартфон на новый.

Фотографии неисправных демонстрационных экземпляров также распространились в китайских социальных сетях. Однако обстоятельства повреждения большинства этих устройств остаются неизвестными.

Первые жалобы вызвали обсуждение прочности складной конструкции Apple. Впрочем, говорить о массовом производственном дефекте пока преждевременно: точное число неисправных смартфонов неизвестно, а некоторые обозреватели не столкнулись с подобными поломками даже после продолжительных испытаний механизма складывания.

Продажи iPhone Duo стартовали 23 октября. В США базовая версия смартфона стоит 1999 долларов. В России цены начинаются примерно от 300 тысяч рублей и могут достигать 500 тысяч за старшие комплектации. При этом российские продавцы отмечают невысокий интерес покупателей к новинке.