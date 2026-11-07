Одно из самых популярных реалити-шоу Великобритании «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight UK) больше не выйдет на Channel 4. Телеканал отказался от проекта после громких обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых тремя бывшими участницами. Зрители не увидят даже уже снятый сезон программы, сообщает Sky News.

Скандал разгорелся в мае после расследования BBC Panorama. Две женщины заявили, что подверглись изнасилованию со стороны своих экранных мужей во время участия в программе. Третья рассказала о действиях сексуального характера без её согласия. Все трое мужчин отвергли обвинения. Позднее одного из участников задержали по подозрению в изнасиловании. При этом его виновность не установлена.

После обнародования обвинений Channel 4 удалил предыдущие сезоны шоу со своих платформ и организовал две независимые проверки. Юридическая фирма Clyde & Co изучала, как создатели программы обеспечивали безопасность участников и реагировали на жалобы. Вторую проверку возглавила бывший руководитель BBC One Лоррейн Хеггесси.

По результатам проверки, опубликованным Channel 4, действовавшие правила защиты участников соответствовали требованиям британского медиарегулятора Ofcom. Нарушений его кодекса эксперты не выявили, однако обнаружили отдельные случаи, когда предусмотренные меры безопасности применялись не полностью. Сами обвинения в сексуальном насилии в рамках этих проверок не рассматривались.

Другая часть расследования показала, что некоторые особенности реалити могли создавать психологическое давление на участников и подталкивать их к интимной близости. Из-за ограниченного общения с семьёй и друзьями герои программы также рисковали оказаться в чрезмерной зависимости от съёмочной группы.

Эксперты предложили изменить правила шоу. Среди рекомендаций — размещать пары в отдельных спальнях в начале знакомства, предусмотреть тревожные кнопки и отказаться от отдельных испытаний, связанных с интимной жизнью. Специалисты сочли, что после подобных изменений проект мог бы продолжиться.

Однако генеральный директор Channel 4 Прия Догра решила окончательно прекратить выпуск программы на телеканале. По её словам, выполнение всех рекомендаций потребовало бы настолько серьёзного контроля за участниками, что привычный формат шоу фактически перестал бы существовать. Она принесла извинения женщинам, рассказавшим о произошедшем, и объявила, что бюджет проекта направят на создание новых передач.

Под отмену попал шестой сезон обновлённой версии реалити, снятый ранее в этом году. Не состоится и запуск спин-оффа Second Married at First Sight. Оригинальная британская программа выходила с 2015 года: эксперты подбирали пары из незнакомцев, которые впервые встречались на символической свадебной церемонии, а затем пытались построить отношения под наблюдением камер.

Тема обвинений в сексуальном насилии остаётся болезненной и для британской индустрии развлечений в целом. Ранее Life.ru рассказывал о новых показаниях по делу комика и телеведущего Рассела Брэнда. В октябре суд в Лондоне заслушал женщину, обвинившую артиста в изнасиловании. Брэнд отвергает предъявленные ему обвинения. Это разбирательство не связано с участниками «Женатых с первого взгляда».