Участнице украинского шоу «Супермама» грозит реальный срок в США за семейный мордобой

Украинскую блогершу Владиславу Роговенко, известную по скандальным реалити-шоу, арестовали в США по обвинению в домашнем насилии. По данным Broward County Crime Watch, её задержали 12 октября в городе Санрайз, штат Флорида.

Как следует из опубликованных подробностей полицейского рапорта, девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроила ссору со своим партнёром Алексом. Во время конфликта она трижды ударила мужчину ладонью и кулаком в грудь и верхнюю часть тела. После этого блогершу задержали и отправили в тюрьму округа Бровард.

На Роговенко также наложено федеральное иммиграционное задержание, из-за которого она остаётся под стражей без права выхода под залог. Американские власти проверяют законность её пребывания в стране. По законодательству Флориды за вменяемое ей домашнее насилие грозит до года лишения свободы.

Владислава получила известность благодаря участию в шоу «Супермодель по-украински», «От пацанки до панянки» и «Супермама». После начала СВО она переехала в США вместе с детьми и матерью. В августе блогерша родила третьего ребёнка от Алекса, с которым не проживает совместно. Кроме того, в 2025 году она призналась, что заплатила взятку в размере 15 тысяч долларов, чтобы её тогдашний муж смог незаконно покинуть Украину.

Ранее Life.ru рассказывал о включении Роговенко в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло в июле 2024 года после её призывов прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией. Вместе с ней в базу попали Александр Волошин и Настя Умка, также выступавшие за прекращение конфликта. Авторы ресурса обвинили их в распространении российской пропаганды, участии в актах гуманитарной агрессии и содействии информационно-психологическим операциям против Украины.

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