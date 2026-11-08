Бывшему агенту ФБР Эндрю Рейесу грозит до десяти лет тюрьмы после ДТП, которое он попытался скрыть. Сотрудник спецслужбы сбил пешехода в Нью-Йорке, перетащил потерявшего сознание мужчину на скамейку и уехал, оставив его с тяжёлыми травмами. Подробности уголовного дела приводит Associated Press.

Инцидент произошёл 3 февраля в Бруклине. Рейес ехал на служебном Chevrolet Impala по встречной полосе Оушен-Паркуэй с включёнными проблесковыми маячками. На перекрёстке с Беверли-роуд автомобиль проехал на красный сигнал светофора и сбил мужчину, переходившего дорогу.

Вместо вызова скорой помощи агент, как утверждает следствие, вытащил пострадавшего с проезжей части, протащил по заснеженному тротуару и усадил на ближайшую скамейку. Затем вернулся за сумкой мужчины, положил её рядом с ним и покинул место происшествия.

Обман продолжился спустя несколько месяцев. Во время беседы с сотрудниками инспекции Министерства юстиции США 1 мая Рейес отрицал, что когда-либо сбивал человека на служебном автомобиле и скрывал подобное происшествие. Однако следователи восстановили обстоятельства февральского ДТП.

Пятого ноября 30-летнего бывшего агента арестовали. Ему предъявили обвинения в нарушении конституционных прав гражданина с использованием служебного положения и предоставлении ложных сведений федеральным следователям. Сам Рейес вину не признал.

Суд освободил обвиняемого под залог в 100 тысяч долларов, поручителями выступили его родители. Мужчине предписали сдать паспорт и ограничили поездки пределами Нью-Йорка и Нью-Джерси. Следующее заседание назначено на 2 декабря.

Рейес проработал в ФБР более девяти лет, а специальным агентом стал в 2023 году. После произошедшего он лишился работы в ведомстве и устроился в компанию по ремонту домов. Теперь ему предстоит ответить в федеральном суде за предполагаемые действия, совершённые на государственной службе.

А в Северной Каролине 7 ноября автомобиль выехал на встречную полосу и сбил группу велосипедистов. Один человек погиб, число пострадавших, по разным данным, составило от 20 до 22. Водитель продолжил движение и примерно через 800 метров съехал в канаву. Среди предъявленных ему обвинений — оставление места ДТП.