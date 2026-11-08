Группа велосипедистов попала под колёса автомобиля на лесной дороге в американском штате Северная Каролина. Один человек погиб, более 20 пострадали. Авария произошла утром 7 ноября на дороге Оптимист-Фарм неподалёку от города Роли.

По предварительным данным полиции, 76-летний Дональд Роберт Моррис-Джонс за рулём чёрного автомобиля «Инфинити» пересёк центральную линию и выехал на встречную полосу, где находилась группа примерно из 30 велосипедистов. После столкновения автомобилист продолжил движение, однако примерно через 800 метров съехал с дороги и оказался в придорожной канаве.

Погибшим оказался 63-летний Патрик Аллен Тёрнер из города Кэри. По данным CNN, всего пострадали 22 человека, семеро из них получили тяжёлые травмы.

Полиция задержала водителя. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина мог находиться за рулём в состоянии опьянения. Ему предъявили обвинения в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью в результате ДТП, оставлении места происшествия, управлении автомобилем в состоянии опьянения и опасном вождении. Суд назначил Моррису-Джонсу залог в размере одного миллиона долларов. На время разбирательства его поместили в окружную тюрьму Уэйк.

Ранее в Турции произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. Девять человек погибли, пятеро получили ранения.