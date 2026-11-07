Внедорожник «Джип Ренегейд» въехал в магазин одежды во время прямой трансляции в бразильском городе Манаус. В результате аварии пострадала сотрудница бутика. Об этом сообщает местное издание A Crítica со ссылкой на полицию.

ДТП произошло 5 ноября около 16:30 на авеню Жуан Валериу в районе Виейралвис. В этот момент владелица магазина Use Guta Store Дайлане Аугуста да Силва Баба проводила прямой эфир в социальных сетях. Она демонстрировала покупателям одежду и рассказывала о скидках к Чёрной пятнице.

Во время трансляции автомобиль пробил витрину и въехал в торговое помещение. Одна из работниц получила ссадины в области плеча. Сама хозяйка бутика после происшествия пожаловалась на боли в теле и обратилась за медицинской помощью. По имеющейся информации, угрозы её жизни нет.

Позднее водительница внедорожника объяснила полицейским, что уснула за рулём и потеряла управление автомобилем. После столкновения она осталась на месте происшествия и дала объяснения. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и проверяют её версию случившегося.

Момент столкновения попал на запись прямого эфира и камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль внезапно въезжает в магазин во время демонстрации одежды. В результате удара пострадала витрина торгового помещения.

Ранее сообщалось, что в Московской области самосвал с поднятым кузовом обрушил надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе. Авария произошла 6 ноября неподалёку от деревни Пешки в городском округе Солнечногорск. По предварительным данным, водитель грузовика не опустил кузов и задел им пролёт моста. Конструкция рухнула на проезжую часть и придавила автомобиль. Позднее сообщалось о гибели водителя, однако официального подтверждения на тот момент не поступало. После обрушения движение по Ленинградскому шоссе перекрыли в обоих направлениях. На трассе образовалась пробка длиной несколько километров.