В Турции девять человек погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом
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Девять человек погибли, ещё пятеро получили ранения в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом на востоке Турции. Авария произошла вечером 7 ноября на трассе Ван — Озальп. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.
По предварительным данным, грузовик и микроавтобус столкнулись на участке дороги возле населённого пункта Чалымлы. Изначально турецкие СМИ сообщали о семи погибших и семи пострадавших, однако позднее число жертв увеличилось до девяти.
Губернатор провинции Ван Озан Балджи сообщил, что среди погибших пять женщин и четверо мужчин. Ещё пять человек, в том числе три женщины и двое мужчин, получили травмы и были доставлены в больницы.
По словам губернатора, перед аварией в регионе прошёл сильный дождь, из-за которого дорожное покрытие стало скользким. Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранительные органы.
На место происшествия направили бригады скорой помощи, полицию, жандармерию, пожарных, сотрудников Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) и Национальной медицинской спасательной службы (UMKE). Движение по трассе временно ограничивали, позднее проезд организовали в контролируемом режиме.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о другом смертельном ДТП с микроавтобусом в Турции. В конце сентября в провинции Газиантеп легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Тогда погибли семь человек, включая двоих детей, ещё 13 получили травмы. По предварительной информации местных властей, причиной аварии стал неправильный обгон со стороны водителя легкового автомобиля.
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