Военные возможности США оказались значительно скромнее, чем предполагалось до начала конфликта на Украине. Такое мнение в программе «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда» высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, переданные Киеву американские вооружения должны были изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, однако этого не произошло. Джонсон считает, что российские военные смогли выработать контрмеры против западных систем.

«За последние четыре года мы убедились в том, что военные возможности США весьма ограничены», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

Джонсон также выразил мнение, что Вашингтон сейчас не готов к компромиссу по украинскому конфликту. На этом основании он предположил, что боевые действия могут продолжиться, а Россия будет добиваться своих целей военным путём.

«Россия должна взять контроль над Киевом, над Одессой и также над всеми территориями между ними», — сказал он.

Отдельно бывший аналитик ЦРУ затронул западные санкции. По его словам, ещё в 2022 году он прогнозировал, что ограничения не смогут добиться поставленной цели из-за обеспеченности России нефтью, газом, зерном, удобрениями, ураном и другими природными ресурсами.

Ранее Life.ru сообщал о другой оценке Джонсона, касавшейся изменения позиции Вашингтона по Украине. В мае он заявил, что Киев утратил для США статус приоритетного партнёра, поскольку американское руководство переключило внимание и ресурсы на другие направления.