Лишиться занятых Россией территорий Украина может как по итогам переговоров, так и в результате дальнейших боевых действий. Такой прогноз в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, у Киева нет перспектив добиться возвращения земель: Москва не намерена отказываться от территорий, которые контролирует, или отзывать претензии на районы, находящиеся под контролем украинской стороны. Джонсон считает, что украинскому руководству придётся признать невозможность продолжения конфликта и согласиться на переговоры на российских условиях.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Украине необходимо вывести войска из четырёх регионов, если Киев рассчитывает приблизить завершение конфликта. Если Незалежная не согласится на такой вариант, боевые действия, по прогнозу Джонсона, продолжатся в обозримом будущем. Он также выразил уверенность, что в таком случае Россия в итоге добьётся военной победы.