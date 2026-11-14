Украине необходимо вывести войска из четырёх российских регионов, если Киев рассчитывает приблизить завершение конфликта. Такую позицию высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Россия ни при каких обстоятельствах не отступит. По сути, если Украина хочет, чтобы этот конфликт быстрее прекратился, она должна немедленно вывести свои войска с российских территорий — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР — и продолжить переговоры на условиях Москвы», — отметил он.

Если Киев не согласится на такой вариант, боевые действия, по прогнозу Джонсона, продолжатся в обозримом будущем. Он также выразил уверенность, что в таком случае Россия в итоге добьётся военной победы.