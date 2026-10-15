Украинский конфликт сопровождается масштабной информационной кампанией, цель которой — возложить всю ответственность за происходящее на Россию и оправдать действия Киева. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

По словам эксперта, в информационном пространстве сформировалась односторонняя картина событий на Украине. Джонсон считает, что такая подача позволяет представить Москву единственной виновной стороной, одновременно снимая ответственность с украинских властей.

Бывший сотрудник американской разведки подчеркнул, что пришёл к подобным выводам, опираясь на собственный профессиональный опыт. Он охарактеризовал происходящее как изощрённую кампанию по распространению дезинформации.

«Я призываю Совет Безопасности применять единый стандарт и измерять поведение России доказательствами и собственной историей, а не нарративом», — заявил Джонсон.

Выступление прозвучало на встрече, посвящённой нарушениям прав человека на Украине. Заседания по «формуле Арриа» проходят в неформальном формате и позволяют членам Совбеза обсуждать международные проблемы с приглашёнными экспертами и представителями гражданского общества.

Россия рассчитывала обсудить с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека его подходы к украинскому кризису, однако помощник генсека организации Клаудиа Фуэнтес Хулио не пришла на неформальное заседание Совета Безопасности по Украине. Постпред РФ Василий Небензя связал её отсутствие с нежеланием участвовать в обсуждении.