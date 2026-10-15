Небензя: Помощник генсека ООН предпочла другое мероприятие заседанию по Украине

Россия рассчитывала обсудить с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека его подходы к украинскому кризису, однако помощник генсека организации Клаудиа Фуэнтес Хулио не пришла на неформальное заседание Совета Безопасности по Украине. Постпред РФ Василий Небензя связал её отсутствие с нежеланием участвовать в обсуждении.

По словам дипломата, Фуэнтес Хулио сослалась на необходимость посетить другое мероприятие за пределами штаб-квартиры ООН. Российская сторона выразила разочарование тем, что УВКПЧ предпочло эту встречу заседанию, созванному Москвой. Небензя указал, что у России есть претензии к работе управления, в том числе к его подходам к украинскому кризису и методам сбора и обработки информации. При этом Москва, по его словам, не закрыта для диалога по этим темам.

«Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», — заявил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на заседании СБ ООН заявил, что число атак украинских беспилотников по гражданским объектам и мирным жителям за последние полгода выросло в три-четыре раза. Одновременно увеличилось количество погибших и раненых среди гражданского населения. По словам Мирошника, рост числа ударов начался примерно шесть месяцев назад. Если весной российская сторона фиксировала от 300 до 400 атак беспилотников в сутки, то к концу лета их количество достигло 1,2 тысячи.