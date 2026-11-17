Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего банкира Андрея Вдовина к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в 700 тысяч рублей, сообщил ТАСС участник процесса.

Суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов. С Вдовина взыскали 540 319 343 рубля 83 копейки. По материалам дела, банк обвиняемого взял два займа у офшорных компаний, сам Вдовин выступил по ним поручителем. Однако деньги к кредиторам не вернулись. Речь идёт о хищении бизнесменом $13 млн. Защита утверждала, что это якобы простые гражданско-правовые сделки, а не намеренное мошенничество.

Дело рассматривалось заочно: Вдовин скрылся от следствия. Ранее он возглавлял Азиатско-Тихоокеанский банк и был совладельцем «Азбуки вкуса».

Ранее Life.ru сообщал о другом уголовном деле, в котором Вдовин также фигурирует и объявлен в розыск, — о предполагаемой растрате более 14 миллиардов рублей.