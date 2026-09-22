Экс-боец ВСУ рассказал о формировании украинской бригады спецназа

По его словам, подразделение начиналось с небольшого отряда, который затем вырос в батальон. Со временем выяснилось, что на стороне России действуют и другие подобные отряды, которые было решено объединить.

«В самом начале у нас был маленький отрядик, в котором мы начинали свои продвижения. После этого мы переросли в батальон. Мы начали узнавать, что есть ещё много таких отрядиков, как у нас, но они были намного поменьше нашего. И вот с недавнего времени мы решили объединиться со своими товарищами, которые перешли на эту сторону, соединить воедино, так сказать, всех братьев по оружию, и мы перешли в одну добровольческую украинскую бригаду СпН», — рассказал Борзый.