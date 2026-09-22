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Опубликовано 22 сентября, 05:12

Экс-боец ВСУ рассказал о формировании украинской бригады спецназа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинская добровольческая бригада специального назначения создана из бывших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые перешли на сторону России и воюют в зоне СВО вместе с российскими войсками. Об этом ТАСС рассказал командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса, бывший боец украинского спецназа с позывным Борзый.

По его словам, подразделение начиналось с небольшого отряда, который затем вырос в батальон. Со временем выяснилось, что на стороне России действуют и другие подобные отряды, которые было решено объединить.

«В самом начале у нас был маленький отрядик, в котором мы начинали свои продвижения. После этого мы переросли в батальон. Мы начали узнавать, что есть ещё много таких отрядиков, как у нас, но они были намного поменьше нашего. И вот с недавнего времени мы решили объединиться со своими товарищами, которые перешли на эту сторону, соединить воедино, так сказать, всех братьев по оружию, и мы перешли в одну добровольческую украинскую бригаду СпН», — рассказал Борзый.

В состав новой бригады вошли отдельный батальон имени Максима Кривоноса, украинский добровольческий батальон имени Алексея Береста, отряд имени Героя Советского Союза Александра Матросова, отдельный отряд имени Мартына Пушкаря и специальный слободской отряд имени Воина Селифонтова.

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Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Киев безуспешно пытается нарастить привлечение иностранцев в ряды ВСУ на фоне срыва внутренней мобилизации и вынужден придумывать всё новые схемы вербовки. По его словам, украинские власти активно пытаются увеличить набор наёмников, но результат оставляет желать лучшего.

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Юния Ларсон
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