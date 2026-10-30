Экс-бухгалтера отдела полиции под Ростовом подозревают в присвоении 24 миллионов

Бывший главный бухгалтер отдела МВД по Константиновскому району Ростовской области оказалась под стражей по обвинению в присвоении более 24 миллионов рублей. По версии следствия, женщина на протяжении пяти с половиной лет переводила на собственные счета деньги, предназначенные для зарплат сотрудников полиции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как установили следователи, предполагаемая схема действовала с января 2021 года по июль 2026-го. Пользуясь служебным положением, бухгалтер регулярно оформляла платёжные поручения, по которым средства для выплаты денежного довольствия и зарплат полицейским поступали на её банковские счета.

В отношении бывшей сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение в особо крупном размере. Женщину задержали, после чего суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи также подготовили ходатайства об аресте имущества обвиняемой. Эта мера необходима для обеспечения возможного возмещения причинённого ущерба.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы регионального управления ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства предполагаемых хищений.