Экс-главу «Ростовавтодора» Дегтярёва задержали по подозрению в коррупции

Бывшего директора дорожной компании в Ростове-на-Дону подозревают в подделке убыточной отчётности ради вознаграждения более 1,4 млн рублей. Следователи также проверяют перечисление 12 млн рублей футбольному клубу при долгах предприятия свыше 245 млн. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Ведомство не называет фигуранта и организацию, однако в то же время источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании бывшего руководителя «Ростовавтодора» Станислава Дегтярёва по подозрению в серии коррупционных преступлений.

По версии следствия, в 2024 и 2025 годах руководитель вносил в бухгалтерскую отчётность ложные сведения о прибыли за предыдущие годы, хотя знал об убытках компании. Документы направляли в налоговую и профильные региональные министерства. На основании отчётности за 2023 год ему, как утверждает СК, незаконно выплатили более 1,4 млн рублей.

Другой эпизод касается договоров на рекламные услуги с футбольным клубом. По данным следствия, с августа 2023-го по март 2024 года директор перечислил по ним 12 млн рублей, зная о кредиторской задолженности свыше 245 млн. В СК считают, что средства следовало направить на погашение долгов. Название клуба не раскрывается.

Фигуранта подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, двух эпизодах служебного подлога и злоупотреблении должностными полномочиями. Основанием для возбуждения дел стали материалы региональных управлений ФСБ и МВД.

По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски. Он задержан, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства предполагаемых преступлений.

Дегтярёв возглавил дорожное предприятие в 2023 году. До этого он работал в министерстве транспорта Ростовской области, в том числе руководил отделом контрольно-ревизионной и аудиторской работы. Пост генерального директора «Ростовавтодора» он занимал до 11 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывшего руководителя департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхама Ширалиева задержали по подозрению в получении взятки в размере девяти миллионов рублей. По версии следствия, деньги ему передал местный застройщик за помощь с государственными контрактами на социальное жильё.