Экс-главбух полиции Салехарда пойдёт под суд за хищение 1,2 млн рублей

Бывшая главный бухгалтер полиции Салехарда предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1,2 миллиона рублей через фиктивные выплаты сотрудникам. Как сообщили в региональном Следственном комитете, женщина оформляла доплаты подчинённым, после чего требовала вернуть полученные деньги на её банковский счёт, сообщает URA.RU.

По версии следствия, схема действовала с ноября 2023 по ноябрь 2025 года. В этот период обвиняемая руководила бухгалтерией городского отдела МВД и организовывала подготовку документов о якобы дополнительной работе сотрудников.

Подчинённым официально начисляли надбавки за выходы в праздничные и выходные дни, а также за совмещение должностей. В действительности оснований для таких выплат не было, утверждают следователи.

После поступления денег работники бухгалтерии по указанию руководительницы переводили полученные суммы на подконтрольный ей счёт. Таким способом, согласно материалам дела, за два года удалось вывести из бюджета полиции свыше 1,2 миллиона рублей.

Обвиняемой является Виктория Каримова. В отношении бывшей сотрудницы МВД возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

На время расследования женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, следователи добились ареста её банковских счетов.

Расследование завершено, прокуратура направила материалы в Салехардский городской суд. Теперь обстоятельства предполагаемых финансовых махинаций предстоит рассмотреть в ходе судебного разбирательства.

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