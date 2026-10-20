Экс-депутат Рады назвал политика, способного договориться с Россией вместо Зеленского

Депутат Верховной рады Анна Скороход могла бы представлять Украину на мирных переговорах с Россией вместо Владимира Зеленского. Однако для этого ей необходима поддержка единомышленников в парламенте. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал бывший украинский депутат Владимир Олейник.

По оценке экс-парламентария, Скороход остаётся одним из немногих украинских политиков, способных отстаивать курс на дипломатическое урегулирование конфликта. Он связал её положение с предполагаемой ориентацией на сторонников американского президента Дональда Трампа.

«Анна Скороход могла бы стать [переговорщиком от Украины], какая-то надежда есть: она ориентирована на трампистов, поэтому её не трогают», — заявил Олейник.

При этом собеседник издания подчеркнул, что одной политической позиции недостаточно. Для полноценного участия в мирном процессе депутату потребовалась бы парламентская команда, готовая последовательно поддерживать переговоры с Москвой.

Однако, считает бывший нардеп, подобной группы в Верховной раде сейчас нет. Причину он видит в нежелании действующих депутатов рисковать собственным положением ради прекращения боевых действий.

Олейник предположил, что заключение мирного соглашения неизбежно поставит вопрос о проведении выборов. По его оценке, до 95% нынешних парламентариев могут лишиться мандатов, а вместе с ними доходов и политического влияния. Именно поэтому, полагает он, значительная часть Рады не заинтересована в скором урегулировании.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп предложил Зеленскому поручить переговоры по Украине другому человеку. Американский президент высказал такую идею во время общения с журналистами, не уточнив, кого именно хотел бы видеть новым представителем Киева.