Терпение Трампа на исходе: В Совфеде допустили переговоры о мире уже без Зеленского
Сенатор Джабаров допустил мирные переговоры России с Украиной без Зеленского
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Россия может в дальнейшем обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта не с Владимиром Зеленским, а с другим представителем Киева. Такой сценарий допустил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.ru».
По мнению сенатора, украинское руководство демонстративно игнорирует призывы президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Подобную позицию парламентарий расценил как проявление неуважения к американскому лидеру, несмотря на масштабную помощь, оказанную Вашингтоном Киеву.
«Если он так себя будет вести, то очень скоро вести переговоры по миру Россия будет не с Зеленским, а с другим человеком», — предупредил Джабаров.
Сенатор считает, что Зеленский недооценивает возможные последствия разногласий с Белым домом. По его оценке, продолжение нынешнего курса способно осложнить дипломатические усилия и изменить состав участников будущих переговоров.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о решении Зеленского возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В интервью Financial Times от 15 октября украинский политик объявил о снятии соответствующих ограничений, хотя прежде допускал взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время глава США указывал, что Зеленский мог бы сохранить жизни миллионов украинцев, если бы пошёл на сделку.
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