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Регион
Опубликовано 20 октября, 11:20

Терпение Трампа на исходе: В Совфеде допустили переговоры о мире уже без Зеленского

Сенатор Джабаров допустил мирные переговоры России с Украиной без Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Россия может в дальнейшем обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта не с Владимиром Зеленским, а с другим представителем Киева. Такой сценарий допустил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.ru».

По мнению сенатора, украинское руководство демонстративно игнорирует призывы президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Подобную позицию парламентарий расценил как проявление неуважения к американскому лидеру, несмотря на масштабную помощь, оказанную Вашингтоном Киеву.

«Если он так себя будет вести, то очень скоро вести переговоры по миру Россия будет не с Зеленским, а с другим человеком», — предупредил Джабаров.

Сенатор считает, что Зеленский недооценивает возможные последствия разногласий с Белым домом. По его оценке, продолжение нынешнего курса способно осложнить дипломатические усилия и изменить состав участников будущих переговоров.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал о решении Зеленского возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В интервью Financial Times от 15 октября украинский политик объявил о снятии соответствующих ограничений, хотя прежде допускал взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время глава США указывал, что Зеленский мог бы сохранить жизни миллионов украинцев, если бы пошёл на сделку.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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