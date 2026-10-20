Россия может в дальнейшем обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта не с Владимиром Зеленским, а с другим представителем Киева. Такой сценарий допустил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.ru».

По мнению сенатора, украинское руководство демонстративно игнорирует призывы президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Подобную позицию парламентарий расценил как проявление неуважения к американскому лидеру, несмотря на масштабную помощь, оказанную Вашингтоном Киеву.

«Если он так себя будет вести, то очень скоро вести переговоры по миру Россия будет не с Зеленским, а с другим человеком», — предупредил Джабаров.

Сенатор считает, что Зеленский недооценивает возможные последствия разногласий с Белым домом. По его оценке, продолжение нынешнего курса способно осложнить дипломатические усилия и изменить состав участников будущих переговоров.