Экс-депутат Рады оценил шансы РФ получить Starlink через политические игры США

Американский миллиардер Илон Маск может разрешить России пользоваться спутниковой сетью Starlink, чтобы усилить давление на Владимира Зеленского. Такой сценарий допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридусом», связав возможное решение предпринимателя с политическими разногласиями между Киевом и Вашингтоном.

По оценке экс-парламентария, украинский политик фактически выступает против президента США Дональда Трампа, поддерживая его оппонентов из Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Именно этим Олейник объяснил недавние проблемы Киева с получением американской разведывательной информации и использованием спутниковой связи.

«Он может и пойти на такой вариант — «я коммерсант, кто платит деньги, тому и даю услуги». И, например, предоставить России возможность использовать Starlink», — предположил бывший нардеп.

Олейник считает происходящее не случайным совпадением, а возможной частью политической линии Вашингтона. По его мнению, Маск также вовлечён во внутриполитическую борьбу в США и способен предпринять новые шаги, которые прежде казались маловероятными.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 14 октября на Украине начались массовые сбои Starlink, нарушившие работу беспилотников ВСУ. Связь пропадала при движении терминалов на скорости более 160 километров в час. При этом украинские военнослужащие жаловались на отсутствие предварительного предупреждения об ограничениях. Подобные меры SpaceX предпринимала и раньше.