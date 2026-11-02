Смольнинский районный суд Петербурга заочно приговорил бывшего муниципального депутата Никиту Юферева к четырём годам колонии общего режима. Его признали виновным по двум эпизодам повторной дискредитации Вооружённых сил России.

Кроме того, Юфереву на четыре с половиной года запретили администрировать сайты в интернете. Фигурант находится в межгосударственном розыске, поэтому дело рассматривалось без его участия.

По версии суда, после привлечения к административной ответственности в 2022 году Юферев разместил в соцсети сообщение и три записи о действиях российских властей и армии. В решении суда указано, что он осознавал публичность своего статуса депутата и интерес аудитории к его публикациям.

Юферев был избран депутатом муниципального образования Смольнинское в 2019 году от партии «Яблоко». В 2022 году его исключили из партии, после чего он уехал из России. По данным следствия, с сентября того же года бывший депутат постоянно живёт в Сербии.

О заочном аресте Юферева сообщали в мае 2024 года. Ранее он получил административный штраф в размере 46 тысяч рублей за дискредитацию армии.

В марте 2024 года Законодательное собрание Петербурга распустило совет депутатов МО Смольнинское. Основанием стало решение суда о том, что муниципальный совет несколько месяцев не проводил правомочных заседаний.

Юферев стал не первым петербургским фигурантом дела, связанного с публичными высказываниями в интернете. В октябре в Приморском районном суде города началось рассмотрение дела блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Сам он вину не признаёт.