Автора «Масяни» Куваева* заочно приговорили к четырём годам колонии

Невский районный суд Петербурга заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева* к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Мультипликатора признали виновным в публичных призывах к деятельности против безопасности государства через интернет и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Дополнительно суд на четыре года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете. Дело рассматривалось в отсутствие Куваева*, который находится за пределами России.

Один из эпизодов дела связан с выпуском «Масяни» под названием «Идолиада», опубликованным 14 июля 2023 года. Суд установил, что ролик содержал призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен, дезертировать и не исполнять приказы командования.

Вторая часть обвинения касалась непредоставления обязательной отчётности. По данным пресс-службы, Куваева* ранее дважды штрафовали за такие нарушения на 30 тысяч рублей, однако впоследствии он вновь не представил предусмотренные законом сведения.

Прокуратура просила назначить ему пять лет и 11 месяцев колонии, штраф в 290 тысяч рублей и запрет на администрирование интернет-ресурсов почти на пять лет. Назначенный государством защитник настаивал на оправдании мультипликатора.

Ранее Life.ru сообщал, что Куваева* объявили в розыск в России в декабре 2023 года. К тому моменту в отношении автора «Масяни» уже было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к деятельности против безопасности государства.

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