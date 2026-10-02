Обвинение запросило срок создателю «Масяни» Куваеву*

Создателю «Масяни» Олегу Куваеву* могут заочно назначить 5 лет и 11 месяцев лишения свободы. Именно такой срок запросила сторона обвинения, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Уголовное преследование связано в том числе с одним из эпизодов мультсериала. Куваеву* вменяют призывы к деятельности против безопасности России, а также нарушение требований, установленных для иностранных агентов.

До возбуждения дела художника уже дважды штрафовали по административным материалам. С февраля по сентябрь 2025 года его привлекали к ответственности за непредоставление сведений в управление Минюста по Петербургу и Ленинградской области. В обоих случаях сумма взыскания составила 30 тысяч рублей.

Защита просит суд полностью оправдать Куваева*. Его адвокат Василий Саливановских сообщил РБК, что представил соответствующие доводы в ходе процесса. Приговор по делу должны огласить в понедельник.

Ранее Life.ru сообщал, что уголовное дело в отношении Куваева* поступило в Невский районный суд Петербурга. Ему предъявили обвинения по двум статьям, связанным с призывами к деятельности против безопасности государства и обязанностями иностранного агента. До этого создателя «Масяни» объявили в розыск в России.

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