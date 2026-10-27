Улыбался и узнал знакомых: Блогер Ремесло впервые появился в петербургском суде по делу о фейках

Блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о российской армии, доставили в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Перед заседанием мужчина выглядел спокойным, улыбнулся журналистам и отметил, что увидел среди собравшихся «много знакомых лиц». Об этом сообщает корреспондент 78.ru.

Обвиняемого в фейках о ВС РФ блогера Ремесло доставили в суд Петербурга. Фото 78.ru.

Появления Ремесло в Петербурге ждали больше месяца. Ранее судебные заседания дважды переносили из-за того, что обвиняемого не успевали доставить из московского СИЗО. Теперь блогер лично присутствует в суде, где рассматривается его уголовное дело.

Ремесло предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России по мотивам политической ненависти или вражды. Сам блогер виновным себя не считает.

По словам его адвоката Сергея Бадамшина, в основу обвинения легли высказывания Ремесло, которые следствие сочло противоречащими официальным данным Генерального штаба ВС РФ. Одним из доказательств по делу стало интервью блогера журналистке Ксении Собчак.

О задержании Ремесло стало известно 17 июля. Первоначально меру пресечения ему избирал Басманный суд Москвы, после чего защита пыталась оспорить арест. Однако Московский городской суд оставил решение в силе.

В сентябре материалы уголовного дела поступили в Приморский районный суд Петербурга. Тогда же срок содержания блогера под стражей продлили до 8 марта 2027 года. Заседания, назначенные на 23 сентября и 6 октября, не состоялись из-за отсутствия обвиняемого.

Ранее Life.ru сообщал о завершении предварительного расследования дела Ильи Ремесло. В конце августа адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что защита приступила к ознакомлению с материалами. Незадолго до этого блогера перевели из Института имени Сербского обратно в следственный изолятор после психолого-психиатрической экспертизы.