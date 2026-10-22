Экс-детектива полиции Нью-Йорка арестовали по делу об убийстве на мосту

Бывшему детективу полиции Нью-Йорка Виктору Ромеро предъявили обвинение в убийстве 46-летнего Корана Ирвина, погибшего при стрельбе на мосту Джорджа Вашингтона. Следствие проверяет версию о дорожном конфликте, который мог закончиться убийством, сообщает AP.

Виктор Ромеро. Фото © X / Savannah

Вечером 20 октября Ирвин ехал по верхнему уровню моста в сторону Нью-Джерси. Около 19:00 его Volkswagen Golf врезался в разделительный барьер. Прибывшие полицейские нашли водителя без сознания с огнестрельным ранением. В больнице он умер. Записи камер наблюдения показали, что незадолго до стрельбы автомобиль Ирвина едва не столкнулся с чёрным Range Rover. По версии полиции портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси, выстрел могли произвести из неё.

Подозреваемого установили на следующий день. По данным СМИ, 62-летний Ромеро сам пришёл в 33-й участок полиции. Правоохранители изъяли оружие и автомобиль, проверяя их связь с преступлением. В доме бывшего детектива также проводят обыск по ордеру.

Ромеро служил в полиции Нью-Йорка с 1994 года, а в 2001-м ушёл в отставку в звании детектива подразделения по борьбе с наркотиками. По информации СМИ, за несколько месяцев до этого он получил ранение во время нападения грабителей на семейную прачечную в Бруклине. В 2000 году на него также пожаловались в Совет по рассмотрению жалоб граждан: заявитель утверждал, что Ромеро стрелял из оружия. Проверка не завершилась до его ухода со службы.

Ирвин жил в Вэлли-Коттедж в округе Рокленд и работал в энергетической компании Con Edison. У него остались жена и двое детей. После стрельбы движение по мосту было ограничено примерно на пять часов. В Con Edison назвали гибель сотрудника бессмысленным актом насилия и выразили соболезнования его близким.

А ранее в канадском Монреале сотрудницу налогового агентства Лейлу Бен Салем убили во время рабочего видеозвонка с коллегами. Подозреваемого задержали через несколько недель после трагедии. Полицейские, прибывшие по её адресу, нашли хозяйку без сознания. Медики констатировали смерть. Следователи вышли на предполагаемого преступника 15 октября, арестовав Юсефа Муссауи. На следующий день ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.