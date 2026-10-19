Сотрудницу налогового агентства убили во время онлайн-совещания с коллегами

В канадском Монреале сотрудницу налогового агентства Лейлу Бен Салем убили прямо во время рабочего видеосовещания с коллегами. По данным People, подозреваемого в расправе задержали спустя несколько недель после трагедии.

Преступление произошло 22 сентября в квартире женщины. Прибывшие по месту её проживания полицейские обнаружили хозяйку без сознания, после чего медики констатировали смерть. В момент нападения Бен Салем участвовала в онлайн-встрече с коллегами.

Следствию удалось выйти на предполагаемого преступника лишь 15 октября, когда правоохранители задержали Юсефа Муссауи. Уже на следующий день ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. При этом полиция исключила связь произошедшего с домашним насилием. Точные мотивы нападения пока остаются неизвестными.

Ранее Life.ru рассказывал об инженере из США, который почти два года тайно травил коллегу кадмием, подмешивая опасный металл в её еду и воду. Женщина установила скрытую камеру на рабочем месте и смогла разоблачить злоумышленника. Несмотря на тяжёлые последствия отравления, мужчина избежал тюремного срока, а 12 октября 2026 года суд удовлетворил его ходатайство о прекращении дела в установленном законом порядке.