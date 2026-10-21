Жителю Киева, открывшему огонь в Печерском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, грозит пожизненное заключение. 41-летнему мужчине сообщили о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса Украины, сообщила полиция Киева.

Стрелявшему в Печерском ТЦК в Киеве грозит пожизненное заключение. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Полиция Киева

По версии следствия, мужчина достал спрятанный под одеждой пистолет и произвёл не менее семи прицельных выстрелов в сторону полицейских и военнослужащих. Перед этим его доставили в здание ТЦК из-за нарушения законодательства о мобилизации. Стрельба произошла около 19:00 накануне. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Всех госпитализировали, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

При задержании у мужчины изъяли пистолет, который он хранил без предусмотренного законом разрешения. Во время обыска его квартиры правоохранители также нашли оружие и боеприпасы. Подозреваемому вменяют покушение на убийство двух или более человек, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Окончательное наказание определит суд.

Ранее в Полтавской области Украины мужчина умер, так и не дождавшись отправки на военную службу. Он находился на сборном пункте ТЦК. Мужчину 1978 года рождения доставили туда после того, как выяснилось, что он числится в розыске. Он должен был отправиться в одну из частей ВСУ. Во время ожидания украинцу неожиданно стало плохо. На место вызвали бригаду скорой помощи, но спасти его медики не смогли. В ТЦК причиной смерти назвали сердечную недостаточность.