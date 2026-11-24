Новые денежные вливания в Киев и ограничения на поездки россиян в Европу едва ли способны серьёзно напугать Москву. Так бывший британский дипломат Иэн Прауд высмеял в соцсети X предлагаемые Западом способы усилить давление на Россию.

Прауд с иронией отреагировал на разговоры о том, что у НАТО якобы имеется целый набор мощных инструментов для сдерживания Москвы. По его словам, на практике всё сводится к новым финансовым траншам Украине и запретам для российских граждан.

«Какие же это меры, спросите вы? Выделить Украине ещё больше денег и запретить россиянам ездить в Европу. Господи, эта эскалация обрушится как гром среди ясного неба», — написал экс-дипломат.

Дискуссия о новых ограничениях развернулась на фоне подготовки очередного санкционного пакета Евросоюза. Помимо экономических мер, европейские власти обсуждают ужесточение правил въезда для отдельных категорий россиян.