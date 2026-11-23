Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против России, который предусматривает ограничения для 60 российских банков, новые запреты для участников СВО и российских спортсменов. О содержании предложений объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

Одним из главных пунктов стало расширение запрета на финансовые операции примерно с 60 российскими банками, которых также планируют отключить от SWIFT. Отдельный блок посвящён криптовалютам и платёжным системам. Для борьбы с обходом ограничений Еврокомиссия уже создала специальную рабочую группу, которая займётся координацией санкций в этой сфере с международными партнёрами.

Брюссель также предлагает запретить въезд в Евросоюз бывшим российским участникам боевых действий. Ещё одна мера касается граждан ЕС: им хотят запретить занимать руководящие должности в органах управления российских компаний. По словам фон дер Ляйен, привычные экономические отношения с Москвой больше невозможны.

Ограничения затронут и спорт. Еврокомиссия намерена запретить российским командам и атлетам выступать на соревнованиях под национальным флагом, а также использование официальной российской символики. Кроме того, предлагается ограничить финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами.

Санкционный пакет предусматривает и новые меры в энергетике. Европейским компаниям хотят запретить участвовать в строительстве, эксплуатации и ремонте российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы. Под ограничения также предлагают включить более 70 дополнительных судов, которые ЕС относит к так называемому теневому флоту. Представленные меры ещё предстоит согласовать государствам Евросоюза.

Ранее Life.ru рассказывал, что Болгария добилась исключения двух банков из санкционного списка ЕС. София настояла на защите Первого инвестиционного и Инвестиционно-корпоративного банков, принадлежащих болгарским компаниям. Власти страны объяснили, что ограничения могли привести к потере вложенных средств и переходу кредитных организаций под российский контроль. Остальные участники переговоров приняли эти аргументы.

Тем временем в Евросоюзе готовится смена спецпосланника по санкциям Дэвида О’Салливана. Дипломат подтвердил намерение покинуть должность после почти четырёх лет работы. Его преемник пока не назначен. О’Салливан отвечал за взаимодействие с государствами за пределами ЕС, в том числе Турцией, ОАЭ и странами Центральной Азии, по вопросам соблюдения ограничений против России.