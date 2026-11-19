Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил постепенную отмену санкций против России по мере продвижения к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Берлине.

«В ответ возможно постепенное, обусловленное определёнными условиями снятие санкций против России», — сказал глава немецкого правительства.

Мерц обозначил и другие положения, которые считает необходимыми для будущего урегулирования. По его словам, Украина должна сохранить суверенитет, получить гарантии безопасности и возможность двигаться по европейскому пути. Кроме того, канцлер выступил за оказание Киеву помощи в восстановлении.

Отдельно политик затронул территориальный вопрос. Он считает, что отправной точкой для достижения договорённостей должна стать нынешняя линия соприкосновения.

Канцлер также напомнил, что Европу на возможных переговорах по Украине должны представлять Великобритания, Германия, Италия, Польша, Франция и институты Евросоюза. Вечером 19 ноября в Берлине запланирована встреча советников европейских стран, США и Украины.