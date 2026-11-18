Евросоюз намерен запретить въезд бывшим российским участникам боевых действий в рамках нового пакета антироссийских санкций. Визовые ограничения могут стать центральным элементом готовящихся мер, которые Брюссель рассчитывает согласовать уже в декабре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

По информации агентства, речь идёт о 22-м пакете санкций против России. Предполагается, что ограничения затронут нынешних и бывших военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине.

Помимо визовых ограничений, Еврокомиссия рассматривает новые санкции против банков и криптовалютных платформ. Под ограничения также могут попасть около 65 судов, которые Брюссель относит к российскому «теневому флоту». Обсуждаются дополнительные экспортные запреты в отношении товаров и технологий, используемых в военной промышленности, а также ограничения на операции с отдельными портами и нефтеперерабатывающими предприятиями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала представить новый санкционный пакет до саммита ЕС 26–27 ноября. Предполагается, что его окончательное согласование состоится в декабре. Для принятия санкций потребуется единогласная поддержка всех государств объединения.

При этом юридическую основу для ограничения въезда российских участников боевых действий Евросоюз заложил ещё в июле, приняв 21-й пакет санкций. Однако для полноценного применения запрета необходимо отдельно согласовать дату его вступления в силу и порядок проверки заявителей.

Ранее Life.ru писал о разногласиях Франции и Италии по вопросу запрета на въезд бывшим российским военнослужащим. Париж и Рим опасались, что предложенная формулировка может привести к ограничениям для всех россиян, а не только участников боевых действий. Позднее выяснилось, что Евросоюз внёс в общую базу безопасности менее 1% российских военных из списка, переданного Киевом. По данным Euronews, Украина предоставила сведения более чем о 500 тысячах человек, однако европейские ведомства столкнулись с необходимостью индивидуальной проверки каждого случая. В Брюсселе опасаются, что массовое ограничение въезда без достаточных юридических оснований приведёт к судебным разбирательствам.