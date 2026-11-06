Euronews: ЕС внёс в базу менее 1% военных ВС РФ из переданного Киевом списка
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Евросоюз столкнулся с юридическими препятствиями при попытке ограничить въезд российских военнослужащих в Шенгенскую зону. Украина передала европейским властям данные более чем о 500 тысячах военных, однако почти за год в общую базу безопасности ЕС удалось внести менее 1% фамилий. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейских чиновников.
По информации телеканала, Киев регулярно направляет собранные сведения Эстонии. Оттуда списки передают Германии, Литве, Польше и Чехии. Национальные ведомства проверяют полученную информацию и решают, есть ли основания для внесения конкретного человека в Шенгенскую информационную систему (SIS).
Главная проблема заключается в правилах самой базы. Для ограничения въезда необходимо индивидуально установить, что человек представляет угрозу общественному порядку или безопасности. Самого факта службы в российской армии недостаточно для автоматического включения в SIS.
Поэтому европейские власти не могут просто перенести в систему весь украинский список. Каждая запись требует дополнительной проверки и отдельного решения. В Брюсселе также опасаются судебных исков, если ограничения окажутся недостаточно обоснованными.
Вопрос вызвал разногласия и внутри Евросоюза. Франция и Италия ранее выступали против введения прямого коллективного запрета, опасаясь правовых последствий и чрезмерной нагрузки на консульства. В итоге соответствующие положения санкционного пакета смягчили, предусмотрев дальнейшую разработку механизма ограничений.
Теперь Еврокомиссия изучает возможность изменения Шенгенского пограничного и Визового кодексов. Среди обсуждаемых предложений — требование предъявлять военный билет при оформлении визы для российских мужчин призывного возраста. Новые меры пока не утверждены.
Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия готовит план по ужесточению выдачи шенгенских виз гражданам России. Изменения могут затронуть сотни тысяч россиян, которые посещают Евросоюз. В Брюсселе инициативу объясняют необходимостью противодействовать так называемым «гибридным угрозам» со стороны России.