Евросоюз столкнулся с юридическими препятствиями при попытке ограничить въезд российских военнослужащих в Шенгенскую зону. Украина передала европейским властям данные более чем о 500 тысячах военных, однако почти за год в общую базу безопасности ЕС удалось внести менее 1% фамилий. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейских чиновников.

По информации телеканала, Киев регулярно направляет собранные сведения Эстонии. Оттуда списки передают Германии, Литве, Польше и Чехии. Национальные ведомства проверяют полученную информацию и решают, есть ли основания для внесения конкретного человека в Шенгенскую информационную систему (SIS).

Главная проблема заключается в правилах самой базы. Для ограничения въезда необходимо индивидуально установить, что человек представляет угрозу общественному порядку или безопасности. Самого факта службы в российской армии недостаточно для автоматического включения в SIS.

Поэтому европейские власти не могут просто перенести в систему весь украинский список. Каждая запись требует дополнительной проверки и отдельного решения. В Брюсселе также опасаются судебных исков, если ограничения окажутся недостаточно обоснованными.

Вопрос вызвал разногласия и внутри Евросоюза. Франция и Италия ранее выступали против введения прямого коллективного запрета, опасаясь правовых последствий и чрезмерной нагрузки на консульства. В итоге соответствующие положения санкционного пакета смягчили, предусмотрев дальнейшую разработку механизма ограничений.

Теперь Еврокомиссия изучает возможность изменения Шенгенского пограничного и Визового кодексов. Среди обсуждаемых предложений — требование предъявлять военный билет при оформлении визы для российских мужчин призывного возраста. Новые меры пока не утверждены.