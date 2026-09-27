Западные лидеры опасаются последствий поражения Украины и результатов прежнего курса в отношении России, заявил бывший руководитель направления ЦРУ по анализу России Джордж Биб. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

По мнению Биба, усиление заявлений о необходимости готовиться к возможному военному столкновению с Россией связано с ситуацией на Украине. Он считает, что западные политики в течение длительного времени исходили из перспективы поражения России, однако развитие конфликта, по его оценке, не соответствует этим ожиданиям.

«Во-первых, начинается паника из-за потенциальных последствий поражения Украины, а во-вторых, из-за того, что курс, который они проводят в отношении России и европейской безопасности на протяжении многих лет, оказался провальным. Я не думаю, что они хотят нести ответственность за этот провал», — сказал Биб.

Ранее чешский политолог Петр Робейшек призвал власти Украины не затягивать с признанием неблагоприятного для Киева развития конфликта. По его мнению, продолжение боевых действий может увеличить людские потери и возможные территориальные уступки при будущем урегулировании. Эксперт также утверждал, что дальнейшее затягивание конфликта ухудшает переговорные позиции украинской стороны. Кроме того, Робейшек критиковал европейские правительства за продолжение выбранного курса военной поддержки Киева.