Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работу над урегулированием украинского конфликта. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналисту Клэю Трэвису. Ранее республиканец также неоднократно говорил, что считает этот конфликт наиболее сложным из тех, урегулированием которых он занимался.

По словам хозяина Белого дома, он считает, что за время своего президентства помог завершить восемь конфликтов. При этом ситуацию вокруг России и Украины Трамп назвал наиболее трудной.

«Я урегулировал восемь войн, к большинству из которых не имел никакого отношения. <…> Я работаю над конфликтом между Россией и Украиной, который оказался самым сложным из всех», — сказал он.

Американский лидер и ранее заявлял, что рассчитывал быстрее добиться договорённостей между Москвой и Киевом. В начале сентября президент США говорил, что продолжает контакты с обеими сторонами и хочет добиться прекращения боевых действий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет от Владимира Зеленского заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для этого киевскому главарю и президенту России Владимиру Путину необходимо договориться друг с другом. Республиканец неоднократно заявлял, что Москва и Киев должны прийти к соглашению для завершения конфликта.