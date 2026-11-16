Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов продолжает добиваться пересмотра приговора по делу о хищении металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений. После неудачных попыток оспорить решение в нескольких военных инстанциях его защита обратилась в Верховный суд России. Жалоба поступила в высшую судебную инстанцию 10 ноября, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

Напомним, генерал был арестован в мае 2024 года по делу о хищении 1,7 тонны металлоизделий, предназначенных для возведения так называемых «зубов дракона» на границе с Украиной. Суд первой инстанции в апреле 2025 года приговорил его к пяти годам колонии общего режима и лишил звания. Свою вину Попов не признаёт и с самого начала процесса отвергает все обвинения.