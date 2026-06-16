Суд отклонил жалобу на приговор генералу Попову, осуждённому за хищение

Вопрос о пересмотре приговора бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову рассмотрел кассационный военный суд в Новосибирске. Решение предыдущей инстанции осталось в силе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Приговор оставлен без изменений», — сообщил представитель суда.

Следующий этап защиты связан с планируемым обращением в Верховный суд России, о чём сообщил адвокат Сергей Буйновский. Оспаривание приговора продолжится уже в высшей судебной инстанции.