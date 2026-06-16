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Регион
16 июня, 12:39

Суд отклонил жалобу на приговор генералу Попову, осуждённому за хищение

Иван Попов. Обложка © Life.ru

Иван Попов. Обложка © Life.ru

Вопрос о пересмотре приговора бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову рассмотрел кассационный военный суд в Новосибирске. Решение предыдущей инстанции осталось в силе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Приговор оставлен без изменений», — сообщил представитель суда.

Следующий этап защиты связан с планируемым обращением в Верховный суд России, о чём сообщил адвокат Сергей Буйновский. Оспаривание приговора продолжится уже в высшей судебной инстанции.

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Напомним, что в мае 2024 года Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. В июле 2024 года стало известно о частичном возмещении ущерба по делу: второй фигурант, бизнесмен Сергей Моисеев, погасил около 25 млн рублей из общей суммы порядка 130 млн. Тогда же суд изменил меру пресечения Попову, переведя его из СИЗО под домашний арест с ограничениями на связь и использование интернета. В январе 2025 года администрация Запорожской области отказалась признавать себя потерпевшей стороной по делу, заявив в суде, что ущерб региону не был причинён действиями Попова. Весной 2025 года защита сообщала, что Попову отказали в направлении в зону проведения СВО. Тогда же продолжались судебные процедуры по делу. В июле 2025 года губернатор Запорожской области наградил ряд военачальников за участие в обороне региона в 2023 году, включая Ивана Попова, несмотря на вынесенный в его отношении приговор. Осенью 2025 года стало известно, что Попов начал отбывать наказание в колонии в Коломне, где находился в карантинном отделении.

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Милена Скрипальщикова
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