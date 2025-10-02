Валдайский форум
2 октября, 10:36

Лишённого генеральских погон Спартака этапировали в колонию и поместили на карантин

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов пожелал скорейшей победы в СВО

Иван Попов. Обложка © Life.ru

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов (позывной – Спартак) начал отбывать срок за мошенничество в исправительной колонии города Коломны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

«Иван Иванович прибыл в ИК-6 в Коломне, сейчас он в карантине», – сказал защитник.

Лишённый генеральских погон Спартак выразил благодарность за оказанную ему поддержку и пожелал скорейшей победы над противником в ходе СВО, а также выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

Напомним, Иван Попов был арестован в мае 2024 года, а в апреле 2025-го суд признал его виновным в хищении 1,7 тысячи тонн металлических изделий, предназначенных для возведения линии из «зубов дракона» на границе с Украиной. Офицера приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Спартак отрицает вину и настаивает, что его подставили.

