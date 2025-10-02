Лишённого генеральских погон Спартака этапировали в колонию и поместили на карантин

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов (позывной – Спартак) начал отбывать срок за мошенничество в исправительной колонии города Коломны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

«Иван Иванович прибыл в ИК-6 в Коломне, сейчас он в карантине», – сказал защитник.

Лишённый генеральских погон Спартак выразил благодарность за оказанную ему поддержку и пожелал скорейшей победы над противником в ходе СВО, а также выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим.