30 сентября, 05:56

Экс-замминистра культуры пошла в Верховный суд из-за 7 лет колонии за Музей мороженого

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Защита экс-замминистра культуры России Ольги Яриловой, осуждённой на семь лет колонии за включение Музея мороженого в программу «Пушкинская карта», подала апелляцию в Верховный суд. Это следует из судебных данных.

«Жалоба зарегистрирована в суде», — сказано в документе.

Напомним, что Ярилова была задержана в апреле 2023 года. Она включила Музей мороженого в Москве в программу «Пушкинской карты», хотя знала об отсутствии на то оснований. В результате организация продала билеты на сумму более 125 миллиона рублей, компенсированные участникам за счёт бюджетных средств. Весной прошлого года Тверской суд признал Ярилову виновной в превышении должностных полномочий и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Экс-замминистра так и не признала вину, утверждая, что экскурсии в музее соответствуют требованиям программы и пользуются популярностью у детей.

