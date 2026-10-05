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Регион
Опубликовано 5 октября, 19:56

Экс-генпрокурор Грузии Зоделава признал вину в попытке захвата дворца

Муртаз Зоделава. Обложка © YouTube / svobodnaya gruzia

Муртаз Зоделава. Обложка © YouTube / svobodnaya gruzia

Бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава признал вину по делу о попытке захвата президентского дворца в Тбилиси 4 октября 2025 года и попросил заключить с ним процессуальное соглашение. Об этом сообщила прокуратура республики.

Вместе с Зоделавой с аналогичным заявлением обратился бывший военнослужащий Лаша Беридзе. Оба фигуранта также сообщили о раскаянии.

Зоделава и Беридзе были осуждены за попытку завладения стратегическим и особо важным объектом, организацию, руководство и участие в групповом насилии, а также публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и власти Грузии.

Теперь прокуратура изучит обращения осуждённых. Решение о возможности заключения процессуального соглашения ведомство объявит позднее.

События, ставшие основанием для уголовного дела, произошли 4 октября 2025 года во время протестов в Тбилиси. После призыва Зоделавы часть участников акции направилась к президентской резиденции, где демонстранты снесли наружное ограждение и попытались прорваться на территорию комплекса.

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Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил европейские структуры в поддержке и финансировании попыток смены власти в Грузии, заявив, что ЕС их не осуждает, а поощряет, и что Запад хотел привести к власти лояльные силы. Поводом стали события 4 октября 2025 года у президентской резиденции, по делу о которых суд в мае 2026-го приговорил пятерых к семи годам, а остальных — к двум–пяти.

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Анастасия Никонорова
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