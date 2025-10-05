Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

4 октября, 22:30

В Тбилиси задержали оппозиционера, который призывал направиться к резиденции президента

Обстановка в центре Тбилиси. Видео © Х / Buraq

У здания парламента Грузии задержали бывшего генерального прокурора Муртаза Зоделаву. Оппозиционер задержан за призывы к протестующим направиться к резиденции президента. Об этом сообщает ТАСС.

Когда у парламента осталось примерно 200 протестующих, на проспекте Руставели появилась полиция. Силовики задержали Зоделаву и другого оппозиционера, одного из организаторов акции протеста в субботу Ираклия Надирадзе.

Напомним, 4 октября в столице Грузии вспыхнули протесты в связи с выборами в органы местного самоуправления. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В ходе протестов пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 демонстрантов. По фактам акций инициированы уголовные расследования, в том числе по статье о попытке государственного переворота.

