В Тбилиси задержали оппозиционера, который призывал направиться к резиденции президента

У здания парламента Грузии задержали бывшего генерального прокурора Муртаза Зоделаву. Оппозиционер задержан за призывы к протестующим направиться к резиденции президента. Об этом сообщает ТАСС.

Когда у парламента осталось примерно 200 протестующих, на проспекте Руставели появилась полиция. Силовики задержали Зоделаву и другого оппозиционера, одного из организаторов акции протеста в субботу Ираклия Надирадзе.