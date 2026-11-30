Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 58,7% голосов во втором туре внеочередных выборов главы Гагаузской автономии после подсчёта всех бюллетеней. Такие данные поступили со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.

Голосование состоялось 29 ноября. Соперником Стояногло выступил кандидат от Партии социалистов Фёдор Гагауз. Он уже признал поражение и поздравил Стояногло с победой.

«Поздравляю Александра Стояногло с победой. На вас возлагается большая ответственность за судьбу Гагаузии. Желаю вам оправдать доверие людей», — написал Гагауз в своем телеграм-канале.

Во втором туре проголосовали 43 611 человек. Явка составила 33,65%, что превышает необходимый для признания выборов состоявшимися порог в 20%.

Стояногло возглавлял Генеральную прокуратуру Молдавии с 2019 по 2021 год. В 2024 году он участвовал в президентских выборах, где во втором туре уступил действующему главе государства Майе Санду.

Напомним, по итогам первого тура выборов Александр Стояногло и Фёдор Гагауз не набрали необходимое для победы число голосов. По итогам голосования 15 ноября оба политика опередили остальных претендентов, однако ни один не сумел заручиться поддержкой большинства избирателей. Теперь противостояние завершилось победой бывшего генпрокурора Молдавии, которому предстоит возглавить автономию.