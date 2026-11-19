Бывшая глава Гагаузии Евгения Гуцул тяжело переносит разлуку с семьёй и, по словам близких, морально и физически истощена в заключении. Особенно сильно политик переживает из-за невозможности полноценно общаться с двумя сыновьями, рассказала её сестра Алёна Буюклы на презентации книги «Анатомия политического преследования: Дело Гуцул» в Барселоне.

«Евгения сейчас находится в заключении, она морально и физически истощена из-за того, что не может нормально общаться с детьми», — поделилась Буюклы.

По словам женщины, младшему сыну Гуцул всего четыре года, старшему — семнадцать. Особенно тяжело отсутствие матери переживает младший ребёнок. Мальчик просыпается по ночам, заходит в мамину комнату и спрашивает у бабушки, когда она вернётся. Родственникам приходится объяснять ему, что мать находится на работе.

Сестра политика призналась, что заключение Евгении тяжело отразилось и на состоянии их матери. Семья надеется на освобождение Гуцул и возможность её возвращения к детям.

Презентация книги состоялась 17 ноября в Национальной библиотеке Каталонии. Участвовавшие в мероприятии адвокаты Наталья Байрам и Гонсало Бойе раскритиковали судебный процесс над Гуцул, заявив о предполагаемых процессуальных нарушениях и тяжёлых условиях её содержания. По оценке защиты, рассмотрение кассационной жалобы может затянуться до 2029 года.

Напомним, 5 августа 2025 года суд в Кишинёве приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор». В мае 2026-го апелляционная инстанция оставила наказание в силе. Сама политик вину не признала и считает уголовное преследование политически мотивированным.