Измучена и тоскует по детям: Родные раскрыли, как Гуцул переносит заключение
Сестра Гуцул рассказала об истощении экс-главы Гагаузии в тюрьме
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Бывшая глава Гагаузии Евгения Гуцул тяжело переносит разлуку с семьёй и, по словам близких, морально и физически истощена в заключении. Особенно сильно политик переживает из-за невозможности полноценно общаться с двумя сыновьями, рассказала её сестра Алёна Буюклы на презентации книги «Анатомия политического преследования: Дело Гуцул» в Барселоне.
«Евгения сейчас находится в заключении, она морально и физически истощена из-за того, что не может нормально общаться с детьми», — поделилась Буюклы.
По словам женщины, младшему сыну Гуцул всего четыре года, старшему — семнадцать. Особенно тяжело отсутствие матери переживает младший ребёнок. Мальчик просыпается по ночам, заходит в мамину комнату и спрашивает у бабушки, когда она вернётся. Родственникам приходится объяснять ему, что мать находится на работе.
Сестра политика призналась, что заключение Евгении тяжело отразилось и на состоянии их матери. Семья надеется на освобождение Гуцул и возможность её возвращения к детям.
Презентация книги состоялась 17 ноября в Национальной библиотеке Каталонии. Участвовавшие в мероприятии адвокаты Наталья Байрам и Гонсало Бойе раскритиковали судебный процесс над Гуцул, заявив о предполагаемых процессуальных нарушениях и тяжёлых условиях её содержания. По оценке защиты, рассмотрение кассационной жалобы может затянуться до 2029 года.
Напомним, 5 августа 2025 года суд в Кишинёве приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор». В мае 2026-го апелляционная инстанция оставила наказание в силе. Сама политик вину не признала и считает уголовное преследование политически мотивированным.
Ранее Life.ru рассказывал, что администрация президента Молдавии Майи Санду отказалась рассматривать обращение бывшего главы государства Игоря Додона о помиловании Гуцул. Политик направил соответствующее прошение 3 ноября, напомнив о двух несовершеннолетних детях осуждённой. Однако в администрации пояснили, что подобное ходатайство должно исходить от самой заключённой либо подаваться с её согласия в установленном порядке.