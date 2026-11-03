Обращение бывшего президент Молдавии Игоря Додона с просьбой помиловать экс-главу Гагаузии Евгению Гуцул не будут рассматривать в рамках процедуры индивидуального помилования. Оно не соответствует установленным требованиям, сообщили в администрации президента Молдавии Майи Санду в ответе NewsMaker.

В аппарате главы государства пояснили: ходатайство должна подать сама осуждённая либо, с её согласия, лица и организации, которым это разрешено положением. Порядок утверждён президентским указом № 894-IX от 18 апреля 2023 года.

«При отсутствии согласия осуждённого ходатайство о помиловании не рассматривается», — говорится в ответе администрации. Там не сообщили, какое именно требование нарушено в обращении Додона.

Экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов попросил Санду о помиловании Гуцул 3 ноября. Он напомнил о её двоих несовершеннолетних детях и выразил мнение, что освобождение могло бы стать жестом примирения между Кишинёвом и Гагаузией.

По данным NewsMaker, 28 мая апелляционная инстанция оставила в силе семилетний приговор Гуцул по делу о соучастии в незаконном финансировании бывшей партии «Шор». Издание запросило комментарий её адвоката Серджиу Морару, но на момент публикации ответа не получило.